Отчим убил пасынка под молчание ПДН: труп ребенка нашли в болоте

В феврале 2025 года в одном из болот Калининградской области нашли расчлененный труп семилетнего Данила. К месту, где нашли тело мальчика, оперативников привел его отчим. NEWS.ru рассказывает, как продолжается уголовное разбирательство в этой истории.

Обещали сдать в детдом

Поиски мальчика Данила в городе Черняховске начались 3 февраля 2025 года. Мать ребенка сообщила полиции, что мальчик пропал. Якобы он ушел из дома после того, как мама и отчим пригрозили, что сдадут его в детский дом.

В поисках участвовали более 1,5 тыс. человек, а в чате поисковой группы состояли 9 тыс. человек. Но спустя сутки мероприятия прекратили. На более детальном допросе отчим Данила Сергей признался, что пасынка нет в живых еще с 2 февраля.

Мужчина признался, что 1 февраля избил Данила за то, что тот отказывался заниматься физкультурой. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Утром 2 февраля, обнаружив, что ребенок мертв, отчим утопил его тело в болоте. Мать мальчика он убедил заявить в полицию о пропаже ребенка.

Тело Данила было упаковано в мусорный пакет и изуродовано. Полицейским пришлось убеждать местных жителей покинуть место, где был найден труп ребенка, убеждая, что родителей погибшего не привезут на следственные мероприятия. Подозреваемого называли «шлюхой» и «проклятым гадом».

Экспертиза установила, что побоям со стороны Сергея подверглись все члены семьи, включая дочку и жену. Соседи подтверждали, что мужчина постоянно избивал домочадцев и к ним неоднократно вызывали полицию, но женщина всегда покрывала домашнего тирана.

ПДН под следствием

В управлении СКР сообщили, что больше восьми эпизодов насилия за полтора года были зафиксированы в семье. К текущему времени следствие доказало, что не только отчим Сергей, но и их мать — Анастасия — гнобила и била детей.

По версии следствия, еще в марте 2024 года заведующая детским садом сообщила в ПДН о синяках и ссадинах на теле мальчика. Начальница отдела Ольга и старший инспектор Галина отработали по регламенту: провели проверку, подтвердили издевательства над детьми. Но на этом все — уголовное дело возбуждать не стали.

«По уголовному делу в отношении двух бывших сотрудниц ПДН следствием проделан полномасштабный объем работы, собрана убедительная доказательная база, в полном объеме изобличающая их в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СКР.

Отчиму-садисту — пожизненное

Мать утверждает, что она вообще была не в курсе издевательств над детьми, но даже за сутки до убийства она пугала сына отчимом. Сам Сергей говорил, что это дети на него психологически давили и пытались выжить из семьи.

Следующее заседание суда по этому делу пройдет 29 мая, родителям вынесут приговор. Прокуратура просит отчиму дать пожизненное, а мать детей посадить на восемь лет.

