28 мая 2026 в 16:54

Юрист назвал категорию продавцов, которую избегают при покупке квартиры

Покупатели на рынке недвижимости стараются избегать сделок с пожилыми собственниками, так как суды все чаще возвращают квартиры обратно таким продавцам по статьям о недействительности договоров, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, главное напряжение года связано с так называемым эффектом Ларисы Долиной. Юрист отметил, что из-за резонансного дела артистки число подобных судебных дел в стране выросло на 15–20%.

Срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при продаже сокращен до трех лет, если жилье получено в наследство, подарено близким родственником, приватизировано или является единственным. Базовый срок остался пятилетним. Дополнительно введено уточнение о непрерывности периода владения. Граждане со статусом иноагента платят НДФЛ по ставке 30% независимо от срока владения. Банки и риелторы по 115-ФЗ передают сведения о любых сделках без привязки к сумме, прежний порог в 5 млн рублей отменен. Главное напряжение года связано с «эффектом Долиной». По данным Российской гильдии риелторов, число подобных дел выросло на 15–20% за год. Суды массово возвращают квартиры пожилым продавцам по статьям 177 и 178 ГК РФ. Сделки с собственниками старше 65 лет резко затормозились, — пояснил Русяев.

Ранее стало известно, что российская судебная практика по искам о возврате проданного жилья остается противоречивой, несмотря на декабрьское решение Верховного суда по делу Долиной, которая изначально смогла отсудить квартиру у покупателя. Нижестоящие инстанции в ряде случаев по-прежнему выносят решения в пользу продавцов, находя для этого новые основания.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
