Юрист ответила, что грозит подросткам за осквернение могил

Подростки, которые оскверняют места захоронений, рискуют быть поставленными на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, даже если их нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. Так она прокомментировала ставшее вирусным видео с двумя школьниками. По ее словам, родители нарушителей также могут получить штраф за ненадлежащее воспитание детей.

Осквернение мест захоронения — это уголовная статья. Если говорить о подростках 12–14 лет, то конечно, их не привлекут по УК РФ к ответственности, но могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителям может быть выписан штраф за ненадлежащее поведение детей, — пояснила Нечаева.

Ранее сообщалось, что участники скандальной фотосессии в стиле шибари на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга получили условные сроки. Фигуранты раскаялись в содеянном, а их защита заявила, что снимки были сделаны не на могилах, а рядом с ними. Кристина Рожкова организовала съемку, Сергей Евстюхин связывал моделей, а Анна Пантелеева и Ярослава Гуменная позировали возле православного креста.