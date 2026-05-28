Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер потерпел поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Лидер мирового рейтинга уступил аргентинскому спортсмену Хуану Мануэлю Черундоло на кортах в Париже.

Напряженная и драматичная встреча соперников завершилась со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 в пользу Черундоло. Известно, что итальянский теннисист был вынужден доигрывать этот поединок с плохим самочувствием из-за сильной жары. В результате этой непредвиденной неудачи Синнер прервал свою впечатляющую серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Теперь аргентинский теннисист продолжит свое выступление на престижном турнире Большого шлема во Франции.

Ранее финалист турнира Андрей Ольховский заявил, что правильное восстановление и поддержание формы являются главными критериями успешного выступления на «Ролан Гаррос», По его словам, не каждому удается быть на пике на протяжении двух недель. Ольховский добавил, что каждый матч отнимает много сил.