05 февраля 2026 в 19:38

Теннисист Синнер «сменил профессию» перед Олимпиадой

Теннисиста Синнера застали за работой контролера в Милане

Янник Синнер Янник Синнер Фото: Sport Psnewz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера заметили в поезде в Милане — он работал контролером, сообщает La Gazzetta dello Sport. Спортсмен принимал участие в кампании по продвижению Олимпийских игр в Италии.

В издании уточнили, что Синнер выступает официальным послом Игр-2026. Известно, что соревнования начались 4 февраля, но официальная церемония открытия состоится 6 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное обсуждение переноса сроков проведения будущих зимних Олимпийских игр. Причиной возможных изменений стало потепление, которое угрожает стабильности снежного покрова и проведению соревнований. Идея сдвига Игр на более ранние сроки была вынесена на рассмотрение членов МОК, решение пока не принято.

До этого стало известно, что первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения стадиона. Это заставило организаторов временно приостановить четыре параллельно идущих матча.

Олимпийские игры
Италия
теннис
Янник Синнер
