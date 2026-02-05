В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады Ковентри: МОК может перенести дату начала зимней Олимпиады из-за потепления

Международный олимпийский комитет (МОК) начал официальное обсуждение переноса сроков проведения будущих зимних Олимпийских игр, пишет Associated Press со ссылкой на заявление главы организации Кирсти Ковентри. Причиной возможных изменений стало потепление, которое угрожает стабильности снежного покрова и проведению соревнований.

Идея сдвига Игр на более ранние сроки была вынесена на рассмотрение членов МОК, указала Ковентри. Решение пока не принято, и рабочая группа ожидает обратной связи.

Может быть затронута Паралимпиада, которая проходит в марте. Все предложения были учтены и переданы в рабочую группу, — сказала глава МОК по итогам сессии в Милане.

Это подтвердил и председатель комиссии МОК Карл Штосс, отметив проблему теплой погоды в этот период. В качестве одного из вариантов рассматривается схема, при которой основные соревнования пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале. Это особенно актуально для будущих Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в марте уже достаточно тепло для таяния снега.

Ранее стало известно, что первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 в Италии начался с технической неисправности. Стартовавшие 4 февраля матчи по керлингу были вынужденно остановлены из-за внезапного сбоя в системе освещения стадиона. Это заставило организаторов временно приостановить четыре параллельно идущих матча. Ситуацию удалось исправить примерно за пять минут,