Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 20:52

Трамп подтвердил желание отменить санкции против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил ТАСС, что хотел бы отмены санкций против России при договоренности по Украине. Республиканец также напомнил, что стремится к скорейшему разрешению украинского кризиса.

Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций. И я бы хотел, чтобы это (конфликт на Украине. — NEWS.ru) завершилось быстро, — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Венгрия намеренно тормозит принятие 20-го пакета антироссийских санкций, чтобы выбить для себя крупный оборонный кредит. Речь идет о €16 млрд (1,4 трлн рублей). При этом в Евросоюзе надеются, что разрешить ситуацию поможет прогресс по нефтепроводу «Дружба».

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада развернули агрессивную санкционную войну, которая стала элементом стратегического давления на Россию. Однако, по словам дипломата, российская экономика, несмотря на это, продолжает развиваться, а санкции в итоге ударили по их инициаторам.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил мнение, что Россия продолжает развиваться вопреки попыткам извне помешать этому. По его словам, речь идет в том числе о нарастающем санкционном давлении и тарифных войнах.

