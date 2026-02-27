Минобороны отчиталось об уничтожении десятков БПЛА за вечер Минобороны РФ: дежурные силы ПВО перехватили 29 украинских БПЛА за три часа

Дежурные системы противовоздушной обороны России провели перехват и ликвидацию 29 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Воздушные цели были уничтожены в период с 17:00 до 20:00 по мск.

С 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Большинство беспилотников сбили над Брянской областью — 21 единицу. Еще семь дронов уничтожены в небе над Белгородской областью и один — над Курской.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать регион. Российские средства ПВО и ВКС сбили три вражеских дрона. По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На места падения обломков направили оперативные службы.

До этого сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.