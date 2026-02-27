Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 19:05

Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ

В деле основателя Readovka о хищении у Минобороны РФ появился новый фигурант

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Основатель и бывший главред издания Readovka Алексей Костылев оказался не единственным фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны России около 1 млрд рублей при выполнении государственных контрактов, сообщил его адвокат в Тверском суде Москвы. По его словам, которые приводит ТАСС, дело возбудили в отношении другого человека.

Моему подзащитному обвинение пока не предъявлено, а само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица, — рассказал адвокат.

Ранее издание Readovka.news подтвердило информацию о задержании бывшего главреда. Там уточнили, что руководство холдинга оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела. В Тверском суде Москвы заявили, что следствие требует ареста Костылева.

До этого сообщалось, что Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, однако сумма ущерба не раскрывалась. В отношении журналиста возбуждено дело по четвертой части статьи 159 УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом об аресте Костылева сроком на два месяца на период проведения расследования.

