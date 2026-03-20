20 марта 2026 в 00:46

Песков раскрыл позицию Кремля по участию в Совете мира

Песков: Россия еще не приняла решение по участию в Совете мира

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия пока что не приняла решение по вопросу участия в Совете мира, организованном Вашингтоном, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы еще не сформирована.

По этому вопросу позиция пока не сформирована, — пояснил Песков.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в одном из заседаний Совета мира. Спецпосланник президента США по республике Джон Коул отметил, что в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог присутствовать на первой встрече, которая состоялась 19 февраля в американской столице.

До этого начатые Израилем и США военные действия против Ирана назвали угрозой для существования Совета мира американского президента Дональда Трампа. С момента запуска в прошлом месяце совет «добился небольшого прогресса», который теперь застопорился, отметили СМИ.

Кроме того, политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти находятся протрамповские силы.

