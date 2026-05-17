Жапаров раскрыл планы Киргизии в случае избрания в СБ ООН

Бишкек уделит особое внимание ситуации в Афганистане в случае избрания в непостоянные члены Совбеза ООН, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. По его словам, которые передает пресс-служба лидера, стабильность в иностранном государстве неотделима от безопасности в регионе.

Особое внимание Кыргызстан намерен уделять ситуации в Афганистане. Мы исходим из того, что безопасность Центральной Азии неотделима от стабильности в этой стране, — отметил Жапаров.

Президент напомнил, что Киргизия оказывает гуманитарную помощь Афганистану, включая поддержку женщин и детей. Также страна выступает за интеграцию Кабула в мировое сообщество, добавил Жапаров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые в истории решил провести переговоры с послами движения «Талибан». Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с миграцией. Инициаторами встречи выступили сразу несколько стран — членов ЕС. Переговоры состоятся в Брюсселе, но точная дата пока не согласована. Источник уточнил, что диалог с талибами не меняет статус движения в глазах европейских институтов.