Евросоюз впервые в истории сядет за стол переговоров с «Талибаном» Reuters: Евросоюз проведет первую в своей истории встречу с послами «Талибана»

Евросоюз впервые в своей истории организует переговоры с послами афганского движения «Талибан», пишет агентство Reuters со ссылкой на источник. По его информации, главной темой станут миграционные вопросы.

В материале говорится, что встреча инициирована по просьбе сразу нескольких стран — членов ЕС и пройдет в Брюсселе, однако ее дата пока не определена. Тот же источник уточнил, что диалог с талибами не меняет статус движения в глазах европейских институтов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил свой визит в Россию из-за «региональной и внутренней ситуации». Новая дата будет определена после согласования между странами. По информации пакистанских СМИ, перенос визита может быть связан с продолжающейся в стране военной операцией «Газаб-лиль-Хак» («Праведная ярость») против движения «Талибан» в Афганистане.

До этого сообщалось, что Германия стала первой страной Евросоюза, которая начала прямые контакты с «Талибаном». В Берлине рассчитывают, что этот шаг побудит и другие европейские государства последовать их примеру.