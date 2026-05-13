Талибы прибыли в Россию для участия в казанском форуме Делегация «Талибана» во главе с министром торговли прилетела в Казань

В Казань прибыла делегация правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает корреспондент ТАСС. Афганскую сторону представляет министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи.

В состав делегации высокого уровня вошли также представители различных министерств, ведомств и деловых кругов. Ожидается, что на полях форума они проведут переговоры с российскими коллегами, а также примут участие в сессиях и дискуссиях.

Ранее сообщалось, что впервые в своей истории Евросоюз организует переговоры с послами «Талибана». Главной темой встречи станут миграционные вопросы. Переговоры инициированы по просьбе сразу нескольких стран — членов ЕС. Встреча пройдет в Брюсселе, однако ее точная дата пока не определена.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков. Талибы полностью контролируют ситуацию в стране, и международному сообществу следует это признать, подчеркнул он.