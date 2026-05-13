День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 13:03

Талибы прибыли в Россию для участия в казанском форуме

Делегация «Талибана» во главе с министром торговли прилетела в Казань

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казань прибыла делегация правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает корреспондент ТАСС. Афганскую сторону представляет министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи.

В состав делегации высокого уровня вошли также представители различных министерств, ведомств и деловых кругов. Ожидается, что на полях форума они проведут переговоры с российскими коллегами, а также примут участие в сессиях и дискуссиях.

Ранее сообщалось, что впервые в своей истории Евросоюз организует переговоры с послами «Талибана». Главной темой встречи станут миграционные вопросы. Переговоры инициированы по просьбе сразу нескольких стран — членов ЕС. Встреча пройдет в Брюсселе, однако ее точная дата пока не определена.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков. Талибы полностью контролируют ситуацию в стране, и международному сообществу следует это признать, подчеркнул он.

Россия
Афганистан
Талибан
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор бывшего главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Автобус устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
В Кремле ответили на вопрос о затонувшем сухогрузе Ursa Major
Пьяный житель Карелии кинул гранату в толпу в здании автовокзала
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.