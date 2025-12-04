Путин оценил вклад талибов в борьбу с терроризмом Путин: правительство Афганистана прилагает усилия в борьбе с терроризмом

Действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков, заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today. По его словам, талибы полностью контролирует ситуацию в стране, и международному сообществу следует это признать.

Они (талибы. — NEWS.ru) предпринимают активные шаги по сокращению наркоугрозы с территории Афганистана. Есть и некоторые другие обстоятельства. Главное из них заключается в том, что для того, чтобы влиять как-то на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать. Чем мы и занимаемся, — сказал глава государства.

Путин отметил, что талибы вносят огромный вклад в борьбу с крупнейшими террористическими организациями, такими как «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, глава государства указал, что афганские власти значительно сократили объемы производства опиатов в стране и активно отвечают на угрозы, связанные с распространением наркотиков.

