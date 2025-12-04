Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 19:56

Путин оценил вклад талибов в борьбу с терроризмом

Путин: правительство Афганистана прилагает усилия в борьбе с терроризмом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков, заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today. По его словам, талибы полностью контролирует ситуацию в стране, и международному сообществу следует это признать.

Они (талибы. — NEWS.ru) предпринимают активные шаги по сокращению наркоугрозы с территории Афганистана. Есть и некоторые другие обстоятельства. Главное из них заключается в том, что для того, чтобы влиять как-то на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать. Чем мы и занимаемся, — сказал глава государства.

Путин отметил, что талибы вносят огромный вклад в борьбу с крупнейшими террористическими организациями, такими как «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, глава государства указал, что афганские власти значительно сократили объемы производства опиатов в стране и активно отвечают на угрозы, связанные с распространением наркотиков.

Ранее Путин заявил, что доволен качеством работы разведки страны. Он также уточнил, что не будет давать оценку разведывательным ведомствам других государств, однако оценил действия ЦРУ и МОССАД.

До этого президент подчеркнул, что Россия намерена всегда защищать интересы страны и ее жителей. Российский лидер объяснил, что Москва вмешалась в ситуацию вокруг Крыма, поскольку над жителями полуострова нависла угроза прямой расправы.

Владимир Путин
Россия
Талибан
Афганистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге арестовали мужчину за убийство мигранта в 2003 году
Roblox — все. Как помочь ребенку пережить блокировку, советы психолога
Внешность сына Полины Гагариной удивила поклонников
Захватившего радиоэфир мигранта будут судить за дискредитацию армии РФ
«Иначе как варварством не назовешь»: Грушко о выдворении россиян из Латвии
«Впечатляющий прогресс»: в одной стране оценили партнерство с Россией
Украинца осудили за убийство россиянки
В Европе раскритиковали решение отказаться от российского газа
В ВСУ появились беспилотные «палачи» для одной категории военных
Топ-10 новогодних елок Москвы в 2025–2026 годах: где, когда, сколько стоят
Мать топила детей, которых считала красивее своих
«Нужно заменить нефть мясом»: эксперт о cанкциях, налогах и контрафакте
Как удалить аккаунт в «Инстаграме», чья деятельность запрещена в РФ?
Истязателей-мигрантов наказали за похищение детей
Азербайджан ожидает подписания мирного соглашения с Арменией в 2026 году
Путин назвал Китай и Индию близкими друзьями России
Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует
«Еще поработаем»: Путин ответил на вопрос об итогах жизни
Верховный суд добрался до дочери и внучки Долиной
Скончался бывший глава Центробанка России Сергей Дубинин
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.