ПВО защитила Москву от еще восьми беспилотников Собянин: системы ПВО сбили восьмой беспилотник за ночь

За ночь число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. <…> Системой ПВО Минобороны уничтожено четыре БПЛА. <…> Уничтожено еще два вражеских беспилотника <…>. Атака еще одного беспилотника отражена <…>. Уничтожен один беспилотник, — сообщил Собянин.

Ранее стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа. Противник атаковал девять регионов страны.