МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) встревожился из-за перспектив Украины в получении финансовой помощи, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя МВФ в стране Присциллу Тоффано. Отмечается, что Киев не сможет принять помощь в $8,1 млрд (656,5 млрд рублей) из-за украинских законодателей, которые долго принимают решение.

Я могу сказать, что я обеспокоена, — сообщила Тоффано.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получила первый транш кредита от МВФ в размере $8,1 млрд (625 млрд рублей), из которых $1,5 млрд (115 млрд рублей) уже поступили в Киев. Средства пойдут на покрытие бюджетных расходов и поддержание макроэкономической стабильности. Программа помощи рассчитана на четыре года.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сообщил, что некоторые страны ЕС могут предоставлять Украине кредиты в двустороннем порядке, минуя Венгрию и Словакию, но суммы будут незначительны. Эксперт отметил, что вместо €90 млрд Украина может рассчитывать на символические транши с большим опозданием.