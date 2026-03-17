17 марта 2026 в 10:22

МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине

МВФ выразил беспокойство из-за перспектив Украины в получении финансовой помощи

Международный валютный фонд Международный валютный фонд Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press
Международный валютный фонд (МВФ) встревожился из-за перспектив Украины в получении финансовой помощи, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя МВФ в стране Присциллу Тоффано. Отмечается, что Киев не сможет принять помощь в $8,1 млрд (656,5 млрд рублей) из-за украинских законодателей, которые долго принимают решение.

Я могу сказать, что я обеспокоена, — сообщила Тоффано.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что страна получила первый транш кредита от МВФ в размере $8,1 млрд (625 млрд рублей), из которых $1,5 млрд (115 млрд рублей) уже поступили в Киев. Средства пойдут на покрытие бюджетных расходов и поддержание макроэкономической стабильности. Программа помощи рассчитана на четыре года.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сообщил, что некоторые страны ЕС могут предоставлять Украине кредиты в двустороннем порядке, минуя Венгрию и Словакию, но суммы будут незначительны. Эксперт отметил, что вместо €90 млрд Украина может рассчитывать на символические транши с большим опозданием.

МВФ
Украина
помощь
законодатели
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Назначена новая дата выборов в парламент Гагаузской автономии
В Минске исключили возможность конфискации литовских фур
У Кубы появился шанс прорвать энергоблокаду
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

