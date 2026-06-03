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03 июня 2026 в 14:20

Ушел из жизни советник главы Центробанка Алексей Можин

Советник главы ЦБ Алексей Можин умер на 70-м году жизни

Алексей Можин Алексей Можин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Алексей Можин, советник главы Центробанка и многолетний представитель России в Международном валютном фонде (МВФ), ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщили в Банке России. Он скончался от продолжительной болезни, не дожив трех недель до своего 70-летия.

Можин посвятил свою карьеру финансовым институтам СССР и России, начав работать в этой сфере в 1980-х годах. В 1992 году он присоединился к Международному валютному фонду, а с 1996 по 2024 год занимал пост исполнительного директора от Российской Федерации. В последние годы своей работы в фонде он исполнял обязанности дуайена совета директоров. После ухода из МВФ Можин стал советником председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что бывший директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Владимир Матюхин ушел из жизни в возрасте 81 года. Генерал армии много лет проработал в органах безопасности и внес значительный вклад в создание передовых технологий в области связи и информационной безопасности.

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