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07 июня 2026 в 18:16

Стало известно, как работающие удаленно москвичи спасаются от жары

Девелопер Винер: в жару каждый пятый удаленщик в Москве работает на балконе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В жару каждый пятый житель Москвы превращает балкон или лоджию в место для удаленной работы или отдыха, заявил NEWS.ru cовладелец и сооснователь Группы Родина Антон Винер. По его словам, дача становится все менее популярным местом спасения от летнего зноя.

Сегодня альтернативой [даче] все чаще становятся собственные балконы, террасы и зеленые зоны рядом с домом. Около половины опрошенных [Группой Родина] сообщили, что в жару они предпочитают проводить время у рек, озер и прудов. Треть респондентов выбирает для прогулок ближайшие парки и скверы, а каждый пятый превращает балкон или лоджию в место для удаленной работы или отдыха в летний зной. Интересно, что 76% респондентов выбирают зеленые зоны ключевым фактором при выборе района новостройки, опережая транспортную доступность и развитую социальную инфраструктуру, — сказал Винер.

Собеседник подчеркнул, что на этом фоне меняются и требования клиентов к самим жилым комплексам. Так, 64% респондентов отметили, что тенистые аллеи и озелененные территории с деревьями являются главными элементами комфортной городской среды в жаркое время года.

Больше чем для половины опрошенных также имеет значение наличие парка в пешей доступности или водоема поблизости. Кроме того, 90% респондентов хотели бы видеть в жилых комплексах общедоступные веранды или террасы на крыше. Столичные девелоперы уже учитывают этот запрос, предлагая проекты с различными вариантами открытых общественных и приватных территорий — от патио до террас, — подытожил Винер.

Ранее основатель юзабилити-компании C&U Ирина Мельникова заявила, что большинство россиян поддерживают идею создания рейтинга управляющих компаний на сайтах недвижимости. Однако, по ее словам, около трети жителей страны предпочитают не искать информацию об УК.

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