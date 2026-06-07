Депутат Госдумы рассказала, как помочь женщинам с детьми в бизнесе

Депутат Госдумы рассказала, как помочь женщинам с детьми в бизнесе Депутат Ким предложила поддержать женщин-предпринимателей с детьми

Женщинам-предпринимательницам, воспитывающим детей, следует предоставить налоговые льготы на период до достижения ребенком семилетнего возраста, заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в рамках ПМЭФ-2026. Инициатива, получившая название «Мамин ОКВЭД», призвана снизить риски для бизнеса в период декрета, передает корреспондент NEWS.ru.

Этим женщинам нужно обязательно давать налоговые послабления. Наша инициатива называется «Мамин ОКВЭД». Если женщина-мама занимается любым видом экономической деятельности, она получает «Мамин ОКВЭД». Она получает небольшую скидку по налогам, — сказала Ким.

Инициатива предполагает введение льготного налогового режима для матерей с детьми до семи лет. Региональные власти смогут снижать для них ставку УСН с 6% до 1% (при базе «доходы») и с 15% до 5% (при базе «доходы минус расходы»). Для самозанятых мам предлагается снизить налог на профессиональный доход до 1%.

Кроме того в 2026 году в России начал действовать новый механизм поддержки семей — семейная налоговая выплата. Вместе с привычными вычетами по НДФЛ он позволяет родителям существенно сократить налоговую нагрузку.