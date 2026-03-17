Макрон «спихнул» прощание с погибшим в Ираке сержантом на министра обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в траурной церемонии по сержанту Арно Фриону, погибшему в результате налета БПЛА на базу в иракской провинции Эрбиль, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в окружении французского лидера. Прощание, которое состоится сегодня, 17 марта, проведет министр обороны страны Катрин Вотрен.

Церемонию прощания проведет министр [обороны Франции] Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона, — говорится в публикации.

При этом в расписании французского лидера значится встреча с родственниками погибшего. Параллельно с траурными событиями Макрон также займется международной повесткой. На 17 марта у него запланированы переговоры и консультации по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что во Францию были доставлены шестеро раненных в Ираке военнослужащих. Также на территорию республики транспортировали тело погибшего сержанта Арно Фриона.

Тем временем американское посольство в столице Ирака Багдаде попало под серию ракетных ударов. Согласно обнародованной информации, в результате инцидента пострадавших нет. Зданию, предварительно, не был нанесен потенциальный материальный ущерб.