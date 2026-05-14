Названы дата и место прощания с телеведущим Молчановым Прощание с телеведущим Молчановым пройдет в Церкви Космы и Дамиана 15 мая

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым пройдет в московской Церкви Космы и Дамиана 15 мая, сообщил журналист Юрий Рост​ в своем Telegram-канале. По его словам, там же состоится и отпевание.

Отпевание и прощание с Владимиром Молчановым будет в пятницу 15 мая в 12.00 в Церкви Космы и Дамиана в Шубине по адресу Столешников переулок дом 2-4сб, — написал Рост.

Ранее сообщалось, что Молчанов скончался на 76-м году жизни. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию, следует из обращения.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что Молчанов был олицетворением интеллигентности советского и российского телевидения. Он назвал его уход из жизни невосполнимой потерей.