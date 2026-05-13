13 мая 2026 в 14:35

«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Молчанова

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Владимира Молчанова. Министр отметил, что его программы и репортажи собирали многомиллионную аудиторию, следует из обращения, опубликованного на сайте МИД РФ.

Зрители помнят его как ведущего популярных телепрограмм «До и после полуночи», «90 минут» и других, автора телевизионных репортажей, собиравших перед экраном многомиллионную аудиторию, — отметил Лавров.

Молчанов скончался на 76-м году жизни. За 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

Телеведущий Владимир Познер назвал Молчанова честным человеком и истинным журналистом, который не шел на компромиссы. По его словам, коллега оставался верен своей профессии до конца.

Кроме того, режиссер Иван Цыбин рассказал, что Молчанов в конце марта похоронил единственную дочь Анну. Он также уточнил, что отец и дочь находились на лечении в одном медицинском учреждении.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

