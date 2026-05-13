13 мая 2026 в 10:20

«Оставался журналистом до конца»: Познер о смерти телеведущего Молчанова

Телеведущий Познер назвал Молчанова честным человеком и истинным журналистом

Владимир Молчанов, 2009 год Владимир Молчанов, 2009 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов, о смерти которого стало известно 13 мая, был честным человеком и истинным журналистом, который не шел на компромиссы, заявил NEWS.ru телеведущий Владимир Познер. По его словам, коллега оставался верен своей профессии до конца.

Я знал Молчанова, еще когда он не был журналистом, а был, можно сказать, подростком. Мы давно познакомились. Его, в общем-то, не знали, пока он не стал делать программу «До и после полуночи», которая, на мой взгляд, остается одной из лучших на советском и русском телевидении. Очень жалко, что она исчезла. Молчанов мог бы долго ее делать. Она была не только по содержанию безупречной, но и по форме и недаром пользовалась успехом. Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег. Мне очень жаль, что его больше нет, но я надеюсь, что Владимира Молчанова будут помнить, — высказался Познер.

Ранее сообщалось, что Молчанов скончался на 76-м году жизни. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

