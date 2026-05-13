«Голос скрипел»: Додолев раскрыл детали последнего разговора с Молчановым

Тележурналист Евгений Додолев рассказал NEWS.ru, что в последний раз общался с умершим от онкологии Владимиром Молчановым осенью в день его 75-летия. Додолев, по его словам, позвонил коллеге с поздравлениями и приглашением на интервью. Из-за плохого самочувствия Молчанова встреча так и не состоялась, уточнил Евгений.

Молчанов считал, что сталинизм хуже, чем нацизм. Он заблуждался, я хотел по этому поводу полемизировать. При этом [Молчанов] был честен в своих заблуждениях. Безусловно, он — порядочный человек и необычный персонаж для нашего телевидения, — считает журналист.

Евгений также вспомнил, что ведущий передачи «До и после полуночи» никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Додолев сказал, что догадался сам по голосу — Молчанов с трудом поддерживал беседу.

Его голос «скрипел». Я понял, что [есть] проблемы со здоровьем. Молчанов действительно был не в форме. Я надеялся, что с наступлением весны ему будет лучше. Но ему становилось все хуже и хуже, — заключил собеседник.

Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни. Автор и ведущий программы «До и после полуночи» боролся с онкологией. За последний год его госпитализировали неоднократно с резкими болям в животе — врачи подозревали внутреннее кровотечение.

Журналист Владимир Познер назвал Молчанова честным человеком и настоящим профессионалом, который не шел на компромиссы. Познер выразил мнение, что передача «До и после полуночи» остается одной из лучших на российском телевидении.