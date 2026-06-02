Военкомы избили ветерана Афганистана

В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали и избили 61‑летнего майора в отставке Руслана Фараона — ветерана Афганской войны, сообщило издание «Страна». Отмечается, что по возрасту мужчина не подлежит призыву.

Как рассказала дочь пострадавшего, отца схватили во время велосипедной прогулки: затолкали в служебный микроавтобус и избили — сначала в машине, затем в здании военкомата. В итоге его заставили подписать заявление о якобы имевшем место алкогольном опьянении и отсутствии претензий к сотрудникам ТЦК.

Мужчину госпитализировали с переломом четырех ребер, пневмотораксом, черепно-мозговой травмой и следами удушения на шее. Он обратился с заявлением в полицию. В ровненском военкомате заявили, что по делу проводят служебную проверку.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики создали на русском языке специальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям избегать встреч с сотрудниками ТЦК. Данная программа уже функционирует в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других крупных городах.