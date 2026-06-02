Россия и Великобритания сохраняют дипломатические каналы связи, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. При этом, по его словам, их потенциал сильно ограничен из-за деструктивных установок Лондона. Дипломат напомнил о союзнических отношениях СССР и Великобритании в годы Второй мировой войны.

Мы сохраняем дипломатические каналы коммуникации с британской стороной, — сказал Гусаров.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франции и Германии стоит усвоить уроки прошлого и не связываться с Великобританией, чтобы не быть обманутыми. Он отметил, что для России участие в Антанте более века назад закончилось подлым предательством со стороны союзников и военной интервенцией на ее территорию.

До этого директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам Содружества. Подрывная деятельность западных НКО, по его словам, остается прямой угрозой для стран объединения.