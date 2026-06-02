Пашиняну предрекли поражение на выборах при важном условии Лидер НДС Манукян: Пашинян не одержал бы победу на честных выборах в Армении

Предвыборная кампания в Армении ведется нечестно, заявил экс-премьер, лидер Национально-демократического союза (НДС) Вазген Манукян. По его словам, которые передает «Sputnik Армения», в честных условиях нынешний лидер республики Никол Пашинян не набрал бы нужного количества голосов для победы.

Если бы были нормальные выборы, то Никол Пашинян проиграл бы, потому что сумма голосов, которые получит оппозиция, гораздо больше числа голосов, которые получит он, — заявил Манукян.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения не получит от Евросоюза обещанных льгот и помощи в развитии в случае присоединения к ЕС. По его словам, с республикой поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной.

До этого Пашинян подчеркнул, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и Евросоюзом. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он. В то же время политик подчеркнул, что Ереван развивает и придает важность отношениям с Москвой.