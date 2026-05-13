13 мая 2026 в 00:43

Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет

Mash: умер ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
На 76-м году жизни скончался известный телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу, передает Telegram-канал Mash.

По данным источников, Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологического заболевания, а в 2022-м он перенес инфаркт. Причина смерти пока не уточняется.

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»).

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Крупской погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. По предварительным данным, журналист выпал из окна жилого дома и скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку. Сиделка журналиста рассказала, что Василец страдал от деменции и тяжело переживал смерть своей супруги, которая ушла из жизни в апреле этого года.

