Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет Mash: умер ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов

На 76-м году жизни скончался известный телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу, передает Telegram-канал Mash.

По данным источников, Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологического заболевания, а в 2022-м он перенес инфаркт. Причина смерти пока не уточняется.

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»).

