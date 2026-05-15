15 мая 2026 в 13:41

Журналистка предположила, сможет ли кто-то заменить умершего Молчанова

Журналистка Ханга назвала умершего Молчанова аристократией телевидения

Елена Ханга
Скончавшийся телеведущий Владимир Молчанов представлял аристократию отечественного телевидения, заявила NEWS.ru журналиста Елена Ханга. Она отметила, что ее коллега был образованным и эрудированным, а также сочетал в себе многие таланты.

Я Володю знаю с девяти лет, потому что его сестра была моим тренером. Помимо того, что это чудесный человек, он блестяще играл в теннис, он блестяще играл на гитаре, он пел. Многие в стране его запомнят, как самого интеллигентного, самого эрудированного, самого образованного. На мой взгляд, это аристократия нашего телевидения, — заявила Ханга.

Она добавила, что, на ее взгляд, со смертью Молчанова ушла целая эпоха. По ее словам, скорее всего, никто на телевидении не сможет занять его нишу.

Мне кажется, ушла эпоха. У него было очень много проетктов, он документальные фильмы снимал. Очень печально, что уходят такие люди. Я даже приблизительно не знаю, кто может занять эту нишу, — заключила Ханга.

Ранее режиссер Иван Цыбин заявил, что значительное влияние на российское телевидение конца 1980-х — начала 1990-х годов оказал именно Молчанов. По его мнению, смерть журналиста стала серьезной утратой как для профессиональной среды, так и для аудитории. Цыбин охарактеризовал Молчанова как выдающегося специалиста и обратил внимание на его умение выстраивать искренний и доверительный диалог со зрителями.
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

