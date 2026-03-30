«Нравственный камертон»: Елена Ханга назвала своего гуру

Актриса Елена Ханга назвала своим наставником спортивного комментатора Анну Дмитриеву на премьере психологического триллера «Гуру». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, советская и российская журналистка сыграла ключевую роль в ее судьбе.

Это была Анна Владимировна Дмитриева, которую вы все знаете, как спортивного комментатора. Она работала на НТВ-Плюс. Для меня она была гораздо больше, чем просто комментатор. Она с девяти лет была моим тренером по теннису и благодаря ей я оказалась на телевидении. До последних ее дней мы дружили. Это человек был для меня нравственным камертоном, — поделилась Ханга.

