Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 20:39

«Нравственный камертон»: Елена Ханга назвала своего гуру

Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Елена Ханга назвала своим наставником спортивного комментатора Анну Дмитриеву на премьере психологического триллера «Гуру». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, советская и российская журналистка сыграла ключевую роль в ее судьбе.

Это была Анна Владимировна Дмитриева, которую вы все знаете, как спортивного комментатора. Она работала на НТВ-Плюс. Для меня она была гораздо больше, чем просто комментатор. Она с девяти лет была моим тренером по теннису и благодаря ей я оказалась на телевидении. До последних ее дней мы дружили. Это человек был для меня нравственным камертоном, — поделилась Ханга.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что народная артистка СССР Алла Пугачева заменила ей мать после операции в немецкой клинике. По ее словам, Примадонна поддерживала ее в период реабилитации. Она поблагодарила Пугачеву за человеческое отношение и заботу.

До этого композитор Александр Зацепин назвал жену Музу Ли своей правой и левой рукой. Женщина является режиссером-постановщиком музыкального театра и выпускницей ГИТИСа.

комментаторы
наставники
фильмы
премьеры
актрисы
журналистки
Елена Ханга
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.