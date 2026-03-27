«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать Волочкова рассказала, что Пугачева заменила ей мать после операции

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что народная артистка СССР Алла Пугачева заменила ей мать после операции в немецкой клинике. По ее словам , Примадонна поддерживала ее в период реабилитации. Она поблагодарила Пугачеву за человеческое отношение и заботу.

Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать, — вспомнила балерина.

Ранее Волочкова рассказала, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор четверть века назад приглашал ее на частные вечеринки. По словам балерины, она заподозрила что-то неладное и отказала.

До этого Волочкова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что операция в Германии обошлась ей в €30 тыс. (около 3 млн рублей). Она подчеркнула, что изначально хотела договориться с российскими специалистами, но они не дали ей гарантий того, что она сможет танцевать после операции. Балерина отказалась называть имена докторов, которые делали ей операцию, отметив лишь, что их было двое.