19 февраля 2026 в 17:13

Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии

Балерина Волочкова рассказала, что операция в Германии обошлась ей в €30 тыс.

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что операция в Германии обошлась ей в €30 тыс. (около 3 млн рублей). Она подчеркнула, что изначально хотела договориться с российскими специалистами, но они не дали ей гарантий того, что она сможет танцевать после операции.

Операцию соглашаются делать, а вот последствия предсказать, по их словам, не могут. Поэтому я стала искать профессоров за границей. Мои друзья — олимпийские чемпионы — посоветовали клинику St. Marien-Hospital, которая находится в Германии в городе Мюльхайме-на-Руре. У ребят был потрясающий результат после посещения этой больницы. Они сказали мне, к каким профессорам обратиться, дали контакты дирекции клиники. Я созвонилась со специалистами, они сказали, что ситуация обратима и предсказуема. В результате, там, где наши боялись и не давали гарантий, немцы взяли и совершили чудо, — сообщила Волочкова.

Балерина отказалась называть имена докторов, которые делали ей операцию, отметив лишь, что их было двое. Проходить реабилитацию Волочкова будет в медицинском центре в Москве. И уже скоро, по ее словам, она сможет приступить к работе. Волочкова говорит, что полностью восстановится к 5 марта, когда у балерины намечен концерт. Артистка уверяет, что немецкие профессора к этому времени разрешили ей встать на пуанты.

Ранее балеринам Анастасия Волочкова заявила, что ее связывают близкие отношения с танцором Марчелом Абабием. Она уточнила, что недавно они вместе ездили на Мальдивы.

