В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу TOLO News: число жертв авиаударов Пакистана по Кабулу увеличилось до 400

Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400, пишет афганский портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата. По его словам, не менее 250 человек получили ранения.

До этого сообщалось, что в результате авиаударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер.

Напряженность в регионе нарастает на фоне боевых действий на пакистано-афганской границе, которые возобновились вечером 26 февраля. Кабул заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

Информация о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула появилась в Сети в понедельник, 16 марта, вечером. Позже пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по реабилитационному центру в столице. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.