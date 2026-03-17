17 марта 2026 в 08:34

В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу

Фото: Xinhua/Global Look Press
Число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400, пишет афганский портал Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллу Фитрата. По его словам, не менее 250 человек получили ранения.

До этого сообщалось, что в результате авиаударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер.

Напряженность в регионе нарастает на фоне боевых действий на пакистано-афганской границе, которые возобновились вечером 26 февраля. Кабул заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

Информация о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула появилась в Сети в понедельник, 16 марта, вечером. Позже пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по реабилитационному центру в столице. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.

Кабул
жертвы
Афганистан
удары
