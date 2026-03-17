17 марта 2026 в 10:48

Афганистан пообещал Пакистану сокрушительный ответ на удар по Кабулу

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
Афганистан даст жесткий ответ Пакистану после удара по центру реабилитации наркозависимых в Кабуле, где погибли более 400 человек, сообщает радио Hurriyat со ссылкой на представителя МВД страны Абдула Матина Гани. Власти подчеркивают, что решение уже принято.

Исходя из решения руководства, в ближайшем будущем Пакистану будет дан сокрушительный ответ, — сказал Гани.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 400.

Напряженность в регионе нарастает на фоне боевых действий на пакистано-афганской границе, которые возобновились вечером 26 февраля. Кабул заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Назначена новая дата выборов в парламент Гагаузской автономии
В Минске исключили возможность конфискации литовских фур
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

