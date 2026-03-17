Афганистан пообещал Пакистану сокрушительный ответ на удар по Кабулу

Афганистан даст жесткий ответ Пакистану после удара по центру реабилитации наркозависимых в Кабуле, где погибли более 400 человек, сообщает радио Hurriyat со ссылкой на представителя МВД страны Абдула Матина Гани. Власти подчеркивают, что решение уже принято.

Исходя из решения руководства, в ближайшем будущем Пакистану будет дан сокрушительный ответ, — сказал Гани.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек, еще более 400 получили ранения. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до 400.

Напряженность в регионе нарастает на фоне боевых действий на пакистано-афганской границе, которые возобновились вечером 26 февраля. Кабул заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.