Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле

В столице Афганистана Кабуле прогремели мощные взрывы, сообщил корреспондент агентства AFP. В городе активизировались системы противовоздушной обороны. Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

Напряженность в регионе нарастает на фоне боевых действий на пакистано-афганской границе, которые возобновились вечером 26 февраля. Кабул заявил о проведении военной операции в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории.

В Исламабаде отчитались о ликвидации более 274 афганских военных и уничтожении около 115 единиц техники. В свою очередь Минобороны Афганистана утром 27 февраля объявило о завершении операции, заявив о гибели 55 пакистанских военнослужащих, а также захвате двух баз и 19 пограничных постов.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.