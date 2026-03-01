Зимняя Олимпиада — 2026
Москвич устроил «пыточную» для львов, медведей и леопарда

Частный мини-зоопарк со львами, медведями и леопардом нашли в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина держал в СНТ «Круиз» в Новой Москве бурых медведей, львов и леопарда, сообщает столичная прокуратура. По данным ведомства, экзотические звери находились в тесных клетках и без ветеринарной помощи. Подозреваемому вменяют жестокое обращение с животными и причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам.

Местный житель содержал на своем участке бурых медведей, африканских львов и леопарда. Животные, включенные в конвенцию СИТЕС, находились в тесных вольерах без надлежащего ухода и ветеринарной помощи, — сказано в публикации.

Ранее в Тюмени хозяйка шесть раз жестоко бросила собаку на бетонную лестницу. Из-за полученных травм животное больше не смогло подняться самостоятельно. После этого она кинула его к двери, снова схватила за шкирку и уже в подъезде швырнула в лифт. Лай собаки привлек внимание местных жителей, которые потребовали вернуть животное. Владелица пса отказалась это сделать и поспешила скрыться. Жильцы дома планируют подать заявление на соседку в полицию.

