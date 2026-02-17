Садистка довела своего пса до отказа лап В Тюмени женщина швырнула пса на бетонную лестницу, и он не смог встать на лапы

В Тюмени хозяйка шесть раз жестоко бросила собаку на бетонную лестницу, из-за чего животное больше не смогло подняться самостоятельно, передает Telegram-канал Ural Mash. После этого она кинула его к двери, снова схватила за шкирку и уже в подъезде швырнула в лифт.

По информации канала, лай собаки привлек внимание местных жителей, которые потребовали вернуть животное. Владелица пострадавшего пса отказалась это сделать, а увидев камеры видеонаблюдения, поспешила скрыться. Жильцы дома планируют подать заявление на соседку.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина напала с ножом на сожителя из-за жестокого обращения с собакой. Соседи, обеспокоенные шумом и криками, вызвали полицию и зоозащитников. По словам очевидцев, мужчина регулярно издевался над животным и устраивал конфликты с сожительницей. На месте событий было обнаружено ножевое ранение у мужчины, и женщина призналась в нападении. После произошедшего собаку забрали и поместили на временное содержание, а затем животное доставили в ветеринарную клинику на осмотр.