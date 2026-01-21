Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 16:43

Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы

Нижегородка напала с ножом на сожителя из-за издевательств над таксой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Нижнем Новгороде женщина напала с ножом на сожителя из-за жестокого обращения с таксой, сообщает Telegram-канал «ПОТОК». О происходящем стало известно зоозащитникам от соседей, которые прибыли на место вместе с сотрудниками полиции.

Как рассказали очевидцы, мужчина регулярно издевался над животным и устраивал драки с сожительницей. Пара часто шумела, а в подъезде были слышны крики. Когда зоозащитники приехали по адресу, они нашли мужчину с ножевым ранением. Женщина сама призналась в нападении.

По данным канала, собаку забрали и передали на передержку, затем животное доставили в ветеринарную клинику на осмотр. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее в Хабаровском крае у владельца украли и убили жеребца по кличке Ворон, которого он использовал в сельском хозяйстве и каретном бизнесе. По версии следствия, 61-летний мужчина, испытывая финансовые трудности, зарезал коня, чтобы продать мясо. Ущерб был оценен в 350 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Узбекистане зоозащитники нашли в городе Чирчике жестоко изувеченного осла — животному отрезали уши, избили и подвергли сексуальному насилию. Его поместили в приют «Доброе сердце», где оказали ветеринарную помощь.

животные
собаки
насильники
избиения
Нижний Новгород
