20 января 2026 в 13:36

На Дальнем Востоке украли и убили коня ради мяса

Amur Mash: под Хабаровском живодер убил украденного жеребца ради мяса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Хабаровском крае украли и убили жеребца по кличке Ворон, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Как пишут авторы, похититель, испытывая финансовые трудности, зарезал коня с целью продажи мяса.

Отмечается, что Ворон был видным полутяжеловозом и стоил более 200 тыс. рублей. Пятилетний конь активно работал, помогая владельцу в сельском хозяйстве и каретном бизнесе, катая людей в повозке.

По данным канала, в конце декабря хозяин привязал Ворона на ночь к дереву на неогороженном участке в селе Краснореченское. Утром он обнаружил пропажу животного, после чего начались поиски.

Камеры зафиксировали, как жеребца угоняли в направлении с юга на север. По информации следствия, 61-летний мужчина заметил коня еще летом и долго вынашивал свой план.

Материальный ущерб от преступления был оценен следователями в 350 тыс. рублей. Часть этих средств удалось вернуть потерпевшему после задержания подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что житель Уссурийска застрелил собаку, чтобы употребить в пищу. Против него завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», максимальная санкция по которой — до трех лет лишения свободы.

Россия
Хабаровский край
кони
живодеры
животные
