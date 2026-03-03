Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 05:30

Депутат рассказал, как будет проходить «Диктант Победы» в 2026 году

Депутат Говырин: диплом Диктанта Победы может учитываться при поступлении в вуз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Диплом, полученный за участие в «Диктанте Победы» в 2026 году, может быть засчитан при поступлении в высшее учебное заведение, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, координатор проекта «Историческая память» во Владимирской области Алексей Говырин. По его словам, лучшие участники акции смогут посетить Парад Победы на Красной площади 9 мая.

В этом году международный «Диктант Победы» пройдет 24 апреля. Масштаб акции за семь лет очень серьезно вырос. Количество площадок увеличилось в 27 раз, число участников — в 18 раз. В прошлом году диктант написали 2,7 млн человек, включая более 21 тыс. участников из-за рубежа. Для тех, кто ответит правильно на все 25 вопросов, предусмотрены дипломы победителей. По традиции прошлых лет такой документ может учитываться при поступлении в вуз как индивидуальное достижение с дополнительными баллами, а лучших участников приглашают на Парад Победы 9 мая на Красной площади, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что участие в диктанте открыто для всех: школьников, студентов и взрослых. По словам Говырина, не требуется никаких документов, достаточно зарегистрироваться на сайте, создать профиль и выбрать подходящий формат. Депутат также отметил, что можно принять участие очно на одной из площадок или написать диктант онлайн через сайт или мобильное приложение.

Название «диктант» здесь условное. На самом деле формат проверки — это тест из 25 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Время на выполнение — 45 минут. Вопросы разноплановые: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора произведения о войне, по отрывку определить город, событие или участника военных действий. Задания составляют эксперты-историки Российского исторического общества. В 2026 году особое внимание уделят 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова и другим юбилейным датам, включая 85 лет с начала Великой Отечественной войны, — добавил Говырин.

Он заключил, что в дополнение к диктанту организаторы разрабатывают интеллектуальные состязания под названиями «1418» и «Наша Победа». По словам парламентария, также будет проведен конкурс школьных музеев с диорамами, где будут представлены работы как городских, так и сельских школ.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки России заявили, что с 1 марта вступил в силу новый перечень предметов для ЕГЭ при поступлении в вузы. По информации ведомства, в 2026 году значительных изменений не планируется — количество экзаменов останется прежним.

