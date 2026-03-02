Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:29

В городской думе Екатеринбурга простились с Николаем Колядой

Депутат Киселев: уход Николая Коляды стал потерей для Екатеринбурга

Николай Коляда Николай Коляда Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Уход драматурга Николая Коляды стал потерей как для Екатеринбурга, так и для всей России, заявил ЕАН депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Он отметил, что был лично знаком с театральным деятелем.

Для меня очевидно, что Коляда останется в Екатеринбурге навсегда. И я даже не о театре его имени, не о названии улицы, которая точно появится, не о мемориальной табличке. Коляда останется в Екатеринбурге, России и мире в своих текстах, в своих спектаклях. Я уверен, что, пока будет существовать театр, пьесы Коляды будут ставиться, — заявил Киселев.

Депутат подчеркнул, что дело Коляды будут продолжать его ученики. Он отметил, что драматург оставил после себя большое наследие.

Ранее сообщалось, что Николай Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Руководителя «Коляда-театра» госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге днем 25 февраля, несколько дней он провел в реанимации в медикаментозном сне.

