02 марта 2026 в 11:22

Раскрыта причина смерти известного екатеринбургского драматурга

KP.RU: драматург Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии

Николай Коляда Николай Коляда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Драматург и режиссер Николай Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник. Руководителя «Коляда-театра» госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге днем 25 февраля, несколько дней он провел в реанимации в медикаментозном сне.

В 02:45 у драматурга остановилось сердце. Реанимационные действия длились ровно 30 минут. В 03:15 была констатирована смерть. У Николая Коляды была пневмония. Предварительно, он умер от септического шока, — рассказал источник.

За неделю до смерти Коляду уже увозили на скорой, но он сбежал из больницы, чтобы закончить постановку пьесы «Орфей спускается в ад». Утром 2 марта в театре состоялся предпоказ спектакля. Перед началом актер Олег Ягодин сообщил зрителям о смерти драматурга. Многие в зале не могли сдержать слез.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее назвал смерть Коляды невосполнимой утратой для всей России, отметив, что имя драматурга и его проекты известны далеко за пределами региона. По словам губернатора, Коляда объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров и зрителей. Его называли «уральским солнцем современной драматургии».

