02 марта 2026 в 12:40

В Кремле рассказали о ходе экономического диалога с США

Песков заявил о продолжении переговоров с США по экономике

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Диалог с американской стороной в рамках совместной экономической группы продолжается планово, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, специалисты ведут работу в штатном режиме, передает РИА Новости.

Что касается переговоров по экономическому треку, то эта работа идет своим чередом. Ею занимается коллега [глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл] Дмитриев. Он продолжает работу, — высказался Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о прошедших в Женеве российско-американских переговорах по стратегической стабильности. Дипломат пояснила, что подобных консультаций между сторонами не проводилось, хотя в рамках Конференции по разоружению действительно состоялся разговор делегатов двух стран на высоком уровне.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что расширение формата второго раунда переговоров в Абу-Даби до трехстороннего с участием США не вызвано существенными обстоятельствами. Глава ведомства пояснил, что решение связано исключительно с графиком американских представителей.

Дмитрий Песков
Россия
США
переговоры
экономика
