02 марта 2026 в 12:04

В ГД высказались о вероятности более высокой ключевой ставки в 2027 году

Депутат Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки в России в 2027 году. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сейчас главная задача — дать экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, так как эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.

Сейчас главная задача — не повышать ставку, а дать экономике время адаптироваться к тем условиям, которые уже созданы. Эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер и проявляется с временным лагом. На инфляцию 2026 года продолжают влиять те высокие значения ключевой ставки, которые поддерживались в течение всего 2025-го. Надо подождать, пока этот эффект полностью реализуется, а не дергать ставку каждый раз, когда статистика за один месяц показывает скачок цен. Ценовые ожидания предприятий в большинстве отраслей снизились, средний ожидаемый темп прироста цен на три месяца вперед уменьшился до 5,9% в пересчете на год. Это позитивный сигнал. Если мы сейчас вместо плавного снижения ставки возьмем и снова поднимем ее, мы просто собьем этот наметившийся позитивный настрой, — пояснил Панеш.

По его мнению, высокая ключевая ставка делает кредиты практически недоступными для компаний — это сдерживает предложение товаров и услуг и тем самым подогревает инфляцию. Панеш добавил, что в 2025 году банки одобряли лишь 17–18% заявок на кредиты. По словам депутата, без заемных средств бизнес не может наращивать производство.

Посмотрите, что происходит в реальном секторе. Высокая ключевая ставка делает кредиты практически недоступными для большинства предприятий. В 2025 году банки одобряли лишь 17–18% заявок на кредиты, доля отказов в автокредитовании доходила до 84%, по ипотеке — до 50% в летний период. Компании, особенно в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, не могут брать займы на развитие, закупку оборудования, пополнение оборотных средств. Без этого невозможно наращивать предложение товаров и услуг. В итоге мы получаем замкнутый круг: высокая ставка сдерживает предложение, а его недостаток подогревает инфляцию, — резюмировал Панеш.

Ранее управляющий директор — начальник управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислав Цыплаков заявил, что сегодня рынок характеризуется осторожностью инвесторов, которые ищут надежные способы. По его словам, для них важны два фактора — сфера деятельности компании и возможность заработка с ее помощью.

Россия
ключевая ставка
экономика
бизнес
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
