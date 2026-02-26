Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:48

Центробанк ответил, есть ли уверенность в снижении ключевой ставки

Банк России: уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку возросла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку на предстоящих заседаниях возросла, сообщили представители Центрального банка России в докладе на тему смягчения денежно-кредитной политики. При этом участники обсуждения не исключили, что возвращение инфляции к цели в 2027 году может потребовать более высокой ставки.

Это связано с более сдержанной оценкой скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 году. Их динамика может быть более инерционной, в том числе с учетом индексаций регулируемых цен и тарифов в 2026-2027 годах существенно выше цели по инфляции, — объяснили представители ЦБ РФ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что ключевая ставка 12% поможет сбалансировать движение российской экономики. По его словам, этот показатель также увеличит инвестиционную активность.

Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов также призвал правительство и Центробанк синхронизировать усилия в борьбе с инфляцией, создав градацию льготных программ в зависимости от уровня ключевой ставки. Он предложил формулу: чем ниже ставка регулятора, тем больше льгот доступно бизнесу.

ЦБ РФ
Банк России
Центробанк
инфляция
ставка
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Украинский дрон ударил по Брянской области и ранил мирного жителя
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.