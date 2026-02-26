Центробанк ответил, есть ли уверенность в снижении ключевой ставки Банк России: уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку возросла

Уверенность в возможности и дальше снижать ключевую ставку на предстоящих заседаниях возросла, сообщили представители Центрального банка России в докладе на тему смягчения денежно-кредитной политики. При этом участники обсуждения не исключили, что возвращение инфляции к цели в 2027 году может потребовать более высокой ставки.

Это связано с более сдержанной оценкой скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 году. Их динамика может быть более инерционной, в том числе с учетом индексаций регулируемых цен и тарифов в 2026-2027 годах существенно выше цели по инфляции, — объяснили представители ЦБ РФ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что ключевая ставка 12% поможет сбалансировать движение российской экономики. По его словам, этот показатель также увеличит инвестиционную активность.

Гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов также призвал правительство и Центробанк синхронизировать усилия в борьбе с инфляцией, создав градацию льготных программ в зависимости от уровня ключевой ставки. Он предложил формулу: чем ниже ставка регулятора, тем больше льгот доступно бизнесу.