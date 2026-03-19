19 марта 2026 в 09:09

В России пресекли работу мошеннических кол-центров с зарубежными кураторами

МВД России: задержаны четверо подозреваемых в работе мошеннических кол-центров

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в работе мошеннических кол-центров в России, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в MAX. По ее словам, они использовали абонентские терминалы пропуска трафика, через которые проходили телефонные звонки.

Молодые люди по заданию анонимных кураторов установили и обслуживали сим-боксы в арендованных помещениях в Новосибирске и Иркутске. С помощью этого оборудования злоумышленники, находящиеся за границей, использовали номера российских операторов для звонков гражданам РФ. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ.

Ранее московская студентка едва не убила 58-летнюю женщину по заданию от мошенников. Злоумышленники убедили 20-летнюю девушку Елизавету, что она, якобы будучи внештатным сотрудником правоохранительных органов, помогает выявлять иноагентов. Чтобы выполнить задачу кураторов, девушка вооружилась перцовым баллончиком, молотком и малярным скотчем.

