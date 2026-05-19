Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной Минфином Соединенного Королевства. Документ вступает в силу с 20 мая и будет периодически пересматриваться.

Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам. Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); 2710 19 21 (керосин), — говорится в документе.

Ранее источники сообщили, что Европейский союз рассматривает возможность продления антироссийских ограничений раз в год вместо текущего режима раз в полгода. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к саммиту, намеченному на середину июня.

Также появилась информация, что в ЕС намерены сократить максимальный срок командировки российских дипломатов до пяти лет. Эта мера, по словам собеседника, может попасть в 21-й пакет антироссийских ограничений. Пока инициатива обсуждается лишь на уровне разговоров.