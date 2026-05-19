Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 19:43

Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти

Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной Минфином Соединенного Королевства. Документ вступает в силу с 20 мая и будет периодически пересматриваться.

Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам. Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); 2710 19 21 (керосин), — говорится в документе.

Ранее источники сообщили, что Европейский союз рассматривает возможность продления антироссийских ограничений раз в год вместо текущего режима раз в полгода. Инициатива возникла на прошлой неделе в ходе подготовки к саммиту, намеченному на середину июня.

Также появилась информация, что в ЕС намерены сократить максимальный срок командировки российских дипломатов до пяти лет. Эта мера, по словам собеседника, может попасть в 21-й пакет антироссийских ограничений. Пока инициатива обсуждается лишь на уровне разговоров.

Европа
Великобритания
Россия
нефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не кланялся, как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче
Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026
Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре
В России запустили платформу «Росвексель» для покупки золотых слитков
Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше
Рябков раскрыл, как Россия остудит «горячие головы» в НАТО
Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак
«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева
На стройке в Петербурге прогремел взрыв
«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры
Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти
В Ленобласти утонула девочка
Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ
«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание
Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым
НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз
Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.