В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России

МИД РФ: страны Азии часто обращаются к России по вопросу поставок нефти

Много стран, прежде всего азиатского региона, обращаются к России по вопросу поставок нефти, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он отметил, что эти государства испытывают большие трудности из-за ближневосточного конфликта.

Российская нефть очень востребована. Нам поступает масса обращений с просьбой о продаже нефти, прежде всего из стран Азии, — сказал Биричевский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад использует неоколониальные методы, оказывая давление на всех, кто покупает российскую нефть. По его словам, это нечестная игра. Глава МИД подчеркнул, что западные страны используют методы эксплуатации других стран.

До этого стало известно, что японская компания Idemitsu Kosan закупила партию российской нефти с Сахалина для диверсификации поставок и их стабильности. Там отметили, что действуют по запросу энергетического ведомства Японии и в рамках закона, поскольку на Sakhalin Blend санкции не распространяются. На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, через который проходит большая часть импорта, Токио ищет альтернативные источники.

