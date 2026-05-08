Японская нефтяная компания вернулась к российской нефти Компания Idemitsu Kosan закупила нефть из РФ в рамках диверсификации источников

Idemitsu Kosan закупила партию российской нефти с Сахалина для диверсификации поставок и их стабильности, сообщает ТАСС. В компании отметили, что действуют по запросу энергетического ведомства Японии и в рамках закона, поскольку на Sakhalin Blend санкции не распространяются.

Поводом для сделки стало прибытие танкера Voyager в Токийский залив. Судно доставило нефть с Сахалина, часть которой ранее выгрузили на НПЗ компании Taiyo Oil на острове Сикоку.

На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, через который проходит большая часть импорта, Токио ищет альтернативные источники и частично использует стратегические запасы. При этом официально Россия не называлась среди приоритетных поставщиков, хотя отдельные политики и эксперты допускают возобновление закупок.

Ранее стало известно, что администрация США рассматривает возможность задействовать нефтяные запасы, расположенные под военными базами и другими объектами Пентагона. Это нужно, чтобы пополнить стратегический резерв страны.