В США могут начать добывать нефть из-под Пентагона

Bloomberg: США могут начать добывать нефть под своими военными базами

Администрация США рассматривает возможность задействовать нефтяные запасы, расположенные под военными базами и другими объектами Пентагона, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это нужно чтобы пополнить стратегический резерв страны.

По данным агентства, инициатива обсуждается в рамках поиска способов восстановления стратегического нефтяного резерва, который сократился на фоне конфликта с Ираном. Отмечается, что добыча нефти на таких территориях не приведет к немедленному снижению цен на энергоресурсы, однако позволит Вашингтону самостоятельно распоряжаться добытым сырьем и уменьшить зависимость от закупок у частных компаний.

Согласно данным Геологической службы США за 2025 год, на федеральных землях, находящихся в ведении Пентагона и других ведомств, сосредоточены запасы около 29,4 млрд баррелей нефти и порядка 391 трлн (около 11 трлн кубометров) кубических футов природного газа.

Ранее министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в комментарии гостелерадиокомпании сообщил, что страна начала восстановление объектов нефтегазовой отрасли, поврежденных в ходе боевых действий с участием Израиля и США. По словам Пакнежада, работы по восстановлению уже запущены.